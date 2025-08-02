Виплати медикам у серпні 2025 року: які мінімальні зарплати очікувати
- Мінімальні зарплати медпрацівників у 2025 році становлять 20 000 гривень для лікарів, 15 000 гривень для інтернів, та 13 500 гривень для інших фахівців.
- Зарплати для медпрацівників у зонах бойових дій підвищені до 28 000 гривень для лікарів та 18 000 гривень для фахівців.
Під час війни в Україні медики виконують надважливу місію, тому мають право на достойне та стабільне фінансове забезпечення. Які мінімальні зарплати отримують медпрацівники в липні 2025 і що очікувати в серпні, читайте далі.
Які зарплати у медиків?
Мінімальні зарплати медичних працівників у 2025 році регулює постанова Кабміну № 28 від 13 січня 2023 року, нагадує 24 Канал. Згідно з нею, мінімальний рівень оплати праці наразі становить:
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- 20 000 гривень – для лікарів, фармацевтів та професіоналів з вищою немедичною освітою в сфері охорони здоров’я;
- 15 000 гривень – для лікарів-інтернів;
- 13 500 гривень – для інших фахівців, які належать до категорії працівників закладів охорони здоров’я.
Разом з цим для медичних працівників, які працюють у зонах активних бойових дій, встановлені підвищені мінімальні зарплати:
- лікарі (окрім інтернів) – 28 000 гривень;
- фахівці (без лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів) – 18 000 гривень;
- молодший медичний персонал – 9 000 гривень.
Водночас якщо працівники виконують обов’язки на територіях, де можливі бойові дії, мінімальна оплата становить відповідно 23 000 гривень, 15 500 гривень та 8 000 гривень відповідно.
Чи буде підвищення зарплат медиків у 2025 році
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у серпні 2025 року змін у грошовому забезпеченні медиків не буде. Водночас тривають дискусії щодо можливого підвищення у 2026 році.