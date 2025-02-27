Євросоюз створений, щоб "обдурити США": Трамп знову погрожує ЄС

Дональд Трамп погрожує ЄС введенням нових мит. Американський президент критикує Євросоюз та каже, що він створений, щоб "обдурити США".

Яку заяву зробив Трамп

Президент США Дональд Трамп погрожує впровадити 25% мита на імпорт з ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Читайте також Проблеми індексації пенсій: у Мінсоцполітики розповіли про потребу у реформах

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ми прийняли рішення і оголосимо про нього дуже скоро. Загалом це (мито – 24 Канал) становитиме 25%, і це стосуватиметься автомобілів та всього іншого.

Єврокомісія заявила, що, якщо Трамп введе мита, реакція буде негайною, за її словами ЄС "рішуче та негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та чесної торгівлі".

Потрібно розуміти, що заяви нового президента США підвищують ризик широкої трансатлантичної торгівельної війни. Негативні наслідки цього "протистояння" відчують як американська, так і європейська економіки.

Зверніть увагу! Трамп також готується впровадити 25% мита проти Канади та Мексики.