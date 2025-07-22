Мета очевидна: Росія вкотре атакує газову інфраструктуру України

Вночі Росія вкотре здійснила масовану атаку України. Десятки дронів намагалися уразити українську газову інфраструктуру.

Які наслідки атаки Росії на газову інфраструктуру України?

В результаті нічної атаки виникли руйнування, повідомляє 24 Канал з посилання на Сергія Корецького.

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Сергій Корецький Голова правління НАК "Нафтогаз" Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю.

Корецький каже, що головна мета росіян, коли вони атакують газову інфраструктуру – не дати Україні підготуватися до зими. Адже значні руйнування не дозволять забезпечити стабільне газопостачання у холодний період.

Мета терористів очевидна – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів,

– наполягає Корецький.

Зверніть увагу! Станом на зараз, триває ліквідація наслідків.