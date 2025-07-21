Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, ще 15 постраждали.

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Що відомо про ліквідацію пожеж в Харкові та Києві?

️О 21:01 в ДСНС повідомили, що пожежі, що залишались у Києві та Харкові, ліквідовані.

Рятувальники працювали у Києві на 11 локаціях, у Харкові – на 4. Із пошкоджених будівель вдалося евакуювати понад 50 людей,

– ідеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежі, що сталися внаслідок атаки / Фото ДСНС

Вказується, що на декількох локаціях ще тривають аварійні роботи.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, найдовше гасили пожежу у Харкові – протягом 19 годин.

"Дякую кожному рятувальнику. Вони втомлені, але стійкі. І завдяки їм живуть інші", – зазначив Клименко.

Відомо, що для того, щоб ліквідувати наслідки, загалом залучалось близько 500 рятувальників та 150 одиниць техніки ДСНС, у тому числі інженерні та спеціальні машини. Для гасіння пожеж також залучались роботи Shark robotics, які нещодавно отримали підрозділи ДСНС від в рамках співпраці Уряду Франції та України.

Авіація ДСНС здійснила 17 скидів води, загалом 34 тонни. Також відомо, що 91 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.

Сапери проводили обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. На місці однієї з атак в столиці рятувальники вилучили бойову частину ракети Х-69.