Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. В результате вражеских ударов два человека погибли, еще 15 пострадали.

Смотрите также Под звуки дронов оставались рядом: патрульные Киева показали первые кадры после ночной атаки России

Что известно о ликвидации пожаров в Харькове и Киеве?

в 21:01 в ГСЧС сообщили, что пожары, что оставались в Киеве и Харькове, ликвидированы.

Спасатели работали в Киеве на 11 локациях, в Харькове – на 4. Из поврежденных зданий удалось эвакуировать более 50 человек,

– говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожары, произошедшие в результате атаки / Фото ГСЧС

Указывается, что на нескольких локациях еще продолжаются аварийные работы.

По словам главы МВД Игоря Клименко, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов.

"Спасибо каждому спасателю. Они уставшие, но устойчивые. И благодаря им живут другие", – отметил Клименко.

Известно, что для того, чтобы ликвидировать последствия, целом привлекалось около 500 спасателей и 150 единиц техники ГСЧС, в том числе инженерные и специальные машины. Для тушения пожаров также привлекались работы Shark robotics, которые недавно получили подразделения ГСЧС от в рамках сотрудничества Правительства Франции и Украины.

Авиация ГСЧС осуществила 17 сбросов воды, всего 34 тонны. Также известно, что 91 человек получил помощь от психологов ГСЧС.

Саперы проводили обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. На месте одной из атак в столице спасатели изъяли боевую часть ракеты Х-69.