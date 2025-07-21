Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

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Как патрульные помогали киевлянам после атаки?

Так, правоохранители отметили, что во время очередного комбинированного обстрела Киева были рядом и помогали горожанам

Мы разбирали завалы, помогали тушить возгорание, эвакуировали людей в безопасные места и обеспечивали проезд спецтранспорта. Под смертоносные звуки дронов мы оставались рядом,

– указали там.

Патрульные поделились видео с нагрудных камер, которые демонстрируют работу правоохранителей во время нынешнего обстрела.

Что происходило во время обстрела Киева: смотрите видео

В полиции рассказали, что в результате очередного обстрела в Киеве погиб человек. По состоянию на 15:00 известно о 9 пострадавших, в частности 15-летняя девушка. Повреждены жилые дома, детский сад, нежилые помещения и автомобили.