Мінфін назвав найбільші джерела фінансування бюджету від початку війни
5 серпня 2022 , 13:50Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів України
Від початку війни джерелами фінансування були військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій та двосторонні кредити та гранти. Найбільшим джерелом став "друк грошей НБУ".
Фінансування бюджету від початку війни
За період з 24 лютого по 4 серпня цього року фінансування бюджету склало 805,3 мільярда гривень або 26,95 мільярда доларів. Зовнішні надходження становили 51% від загального фінансування, мовиться про 13,87 мільярда доларів.
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Джерела фінансування бюджету
Найбільші джерела фінансування
- "Друк грошей" НБУ – 255 мільярда гривень, або 8,51 мільярда доларів.
- Аукціони з продажу держоблігацій під час який Мінфін залучив 136,6 мільярда гривень, або 4,57 мільярда доларів. Зауважимо, що на аукціонах інвестори могли придбати й військові облігації.
Кредити та гранти
- Загалом зовнішня допомога у вигляді грантів та кредитів становить 2,8 мільярда доларів на місяць.
- Найбільший грант виділили США – 3,99 мільярда доларів, а ЄС – 2,43 мільярда доларів.
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