Трамп анонсував впровадження нових мит: про що попередив ЄС президент США

Трамп заявив про введення нових мит. Йдеться про впровадження збільшених тарифів на авто. Розмір цих мит ще невідомий, однак, він очікується на рівні 25%.

Коли будуть введені мита на авто

За словами Трампа, нові мита на авто будуть чинні уже з 2 квітня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ці тарифи почнуть діяти після того, як члени кабінету Трампа представлять йому доповіді, де буде показано опис варіантів низки імпортних мит. Йдеться про частину загального плану реформування світової торгівлі, який реалізує новий президент США.

Трамп прагне змінити, як він вважає, несправедливе ставлення до експорту американських автомобілів на закордонних ринках. Станом на зараз, ЄС стягує 10% мито на імпорт транспортних засобів. Водночас тариф на легкові автомобілі у США – 2,5%.

Зауважте! Зараз США стягують мито 25% на пікапи з Канади та Мексики.

Як на рішення Трампа реагує ЄС

Сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч очільника зовнішньоторгівельного відомства ЄС Мароша Шефчовича з американськими колегами для обговорення мит, запропонованих Трампом. Інтереси США представлятимуть:

міністр торгівлі США Говард Лютнік;

директор Національної економічної ради Кевін Гассет;

кандидат Трампа на посаду торгового представника США Джеймісон Грір.

Відповідаючи на запитання, чи може ЄС уникнути взаємних мит, які він запропонував минулого тижня, Трамп повторив свою заяву про те, що ЄС уже сигналізував, що знизить свої мита на американські автомобілі до рівня США, хоча законодавці ЄС заперечують це,

– повідомляє Reuters.

Трамп наголосив, що він буде чинити тиск на чиновників у ЄС, аби збільшили імпорт автомобілів, а також товарів іншого типу у США.

Зверніть увагу! Трамп також може впровадити мита на імпорт напівпровідників і фармацевтичної продукції. Розмір цих тарифів буде близько 25%.