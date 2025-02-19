Тиск на Росію посилюється: які обмеження входять до 16-го пакету санкцій
- 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії включає візові заборони і заморожування активів для 48 фізичних та 35 юридичних осіб.
- Введено заборону на мовлення восьми російських ЗМІ, обмежено доступ 13 російських банків до Swift, заборонено імпорт російського алюмінію.
Європейський Союз затвердив новий пакет санкції проти Росії. Про те, які саме обмеження увійдуть до 16-го пакета санкцій та кого вони торкнуться, читайте далі.
Які нові санкції запровадив ЄС проти Росії
Нові заходи передбачають запровадження візових заборон і заморожування активів для 48 фізичних та 35 юридичних осіб. Це більше, ніж у початковій пропозиції Європейської Комісії в січні, яка включала 34 фізичних і 18 юридичних осіб, передає 24 Канал посиланням на EUobserver.
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Разом з цим, запроваджуються нові юридичні критерії для включення до санкційного списку капітанів російських танкерів "тіньового флоту", які сприяють обходу західного нафтового ембарго.
Вони призупиняють дію ліцензій на мовлення восьми російських ЗМІ в ЄС, забороняють 13 невеликим російським банкам користуватися міжнародною платіжною системою Swift і вводять заборону на імпорт російського алюмінію,
– йдеться у статті.
Водночас зазначається, що санкції майже не впливають на обмеження імпорту російського скрапленого газу до ЄС. Крім того, початковий варіант чорного списку не включав великих російських олігархів, а був спрямований переважно на дрібних чиновників та пропагандистів.
Зауважте! Офіційне затвердження санкцій міністрами закордонних справ заплановане на понеділок, 24 лютого, у Брюсселі – в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.