Тиск на Росію посилюється: які обмеження входять до 16-го пакету санкцій

Європейський Союз затвердив новий пакет санкції проти Росії. Про те, які саме обмеження увійдуть до 16-го пакета санкцій та кого вони торкнуться, читайте далі.

Які нові санкції запровадив ЄС проти Росії

Нові заходи передбачають запровадження візових заборон і заморожування активів для 48 фізичних та 35 юридичних осіб. Це більше, ніж у початковій пропозиції Європейської Комісії в січні, яка включала 34 фізичних і 18 юридичних осіб, передає 24 Канал посиланням на EUobserver.

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Разом з цим, запроваджуються нові юридичні критерії для включення до санкційного списку капітанів російських танкерів "тіньового флоту", які сприяють обходу західного нафтового ембарго.

Вони призупиняють дію ліцензій на мовлення восьми російських ЗМІ в ЄС, забороняють 13 невеликим російським банкам користуватися міжнародною платіжною системою Swift і вводять заборону на імпорт російського алюмінію,

– йдеться у статті.

Водночас зазначається, що санкції майже не впливають на обмеження імпорту російського скрапленого газу до ЄС. Крім того, початковий варіант чорного списку не включав великих російських олігархів, а був спрямований переважно на дрібних чиновників та пропагандистів.

Зауважте! Офіційне затвердження санкцій міністрами закордонних справ заплановане на понеділок, 24 лютого, у Брюсселі – в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.