Які пенсії у людей з інвалідністю II групи будуть у вересні
Джерело:ПФУ
Розмір виплат по інвалідності залежить від групи, яку призначили особі. Визначенням ступеня каліцтва займається спеціальна комісія.
Як зміниться ця виплата по інвалідності
У вересні не відбуватиметься зміна розміру виплат по інвалідності. Формули розрахунків та мінімуми залишатимуться сталими.
Читайте також Зарахування періодів навчання до страхового стажу: що потрібно знати
Як і раніше, люди з інвалідністю II групи можуть отримати виплату, яка рівна 90% від пенсії за віком. Встановлений мінімум, при цьому, різний. Усе залежить від того, чи працює особа:
- якщо людина з II групою інвалідності продовжує працювати її виплати мають складати щонайменше – 2 093 гривні;
- не працює – 2 520 гривень.
Виключенням є випадки, коли особа отримала інвалідність внаслідок:
- участі у військових діях;
- аварії на ЧАЕС.
Якщо інвалідність особи настала з цих причин, її виплати розраховуються за іншими формулами.
Зверніть увагу! У деяких випадках, призначена група може змінюватись під час повторної експертизи. Тоді виплата коригується, зважаючи на внесені зміни.