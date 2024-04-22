Більшість пенсіонерів України отримують пенсію, нижчу за середню

Українські пенсіонери в переважній більшості отримують пенсії, що не перевищують 5 000 гривень. Пенсійний фонд України навів статистику кількості пенсіонерів з різними розмірами пенсій.

Які пенсії отримують пенсіонери в Україні

На 1 квітня 2024 року в Україні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, з них 2,7 мільйона продовжують працювати. Переважна частина цієї групи, 72,95%, отримує пенсії за віком.

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Середня пенсія в Україні складає 5 743,27 гривні, тоді як для працюючих пенсіонерів ця сума становить 6 094,28 гривні.

Більшість пенсіонерів в Україні, а саме 62,7%, отримують пенсійні виплати, що не перевищують 5 000 грн на місяць.

З них:

26,86% пенсіонерів мають пенсію до 3 000 гривень;

17,27% отримують між 3 001 та 4 000 гривень;

18,61% — між 4 001 та 5 000 гривень.

Також чверть українських пенсіонерів (25,22%) отримує пенсії у діапазоні від 5 001 до 10 000 гривень. Лише невелика частина, 12,06%, має пенсійні виплати понад 10 000 гривень.

Скільки пенсіонерів мають високі пенсії

Згідно з даними Пенсійного фонду України, пенсії понад 10 000 гривень отримує трохи більше 12% усіх пенсіонерів країни.

Станом на 1 квітня 2024 року, в Україні 1 224 710 пенсіонерів мають високі пенсійні виплати з загальної кількості 10 154 705 пенсіонерів.

Деталізована структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році виглядає наступним чином: