Какие пенсии получают пенсионеры в Украине
На 1 апреля 2024 года в Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, из них 2,7 миллиона продолжают работать. Подавляющая часть этой группы, 72,95%, получает пенсии по возрасту.
Читайте также Рост пенсий в июне: кто получит доплату за стаж
Средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны, тогда как для работающих пенсионеров эта сумма составляет 6 094,28 гривны.
Большинство пенсионеров в Украине, а именно 62,7%, получают пенсионные выплаты, не превышающие 5 000 грн в месяц.
Из них:
- 26,86% пенсионеров имеют пенсию до 3 000 гривен;
- 17,27% получают между 3 001 и 4 000 гривен;
- 18,61% - между 4 001 и 5 000 гривен.
Также четверть украинских пенсионеров (25,22%) получает пенсии в диапазоне от 5 001 до 10 000 гривен. Лишь небольшая часть, 12,06%, имеет пенсионные выплаты более 10 000 гривен.
Сколько пенсионеров имеют высокие пенсии
Согласно данным Пенсионного фонда Украины, пенсии более 10 000 гривен получает чуть более 12% всех пенсионеров страны.
По состоянию на 1 апреля 2024 года, в Украине 1 224 710 пенсионеров имеют высокие пенсионные выплаты из общего количества 10 154 705 пенсионеров.
Детализированная структура пенсионных выплат в Украине в 2024 году выглядит следующим образом:
- 2 725 285 человек (26,8%) получают пенсию до 3000 гривен;
- 1 754 068 человек (17,3%) получают пенсии от 3001 до 4000 гривен;
- 1 889 222 человека (18,6%) имеют выплаты от 4001 до 5000 гривен;
- 2 561 420 человек (25,2%) получают пенсии от 5001 до 10000 гривен;
- 1 224 710 человек (12,1%) получают пенсии свыше 10000 гривен.