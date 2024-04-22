Какие пенсии получают пенсионеры в Украине

На 1 апреля 2024 года в Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, из них 2,7 миллиона продолжают работать. Подавляющая часть этой группы, 72,95%, получает пенсии по возрасту.

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Средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны, тогда как для работающих пенсионеров эта сумма составляет 6 094,28 гривны.

Большинство пенсионеров в Украине, а именно 62,7%, получают пенсионные выплаты, не превышающие 5 000 грн в месяц.

Из них:

26,86% пенсионеров имеют пенсию до 3 000 гривен;

17,27% получают между 3 001 и 4 000 гривен;

18,61% - между 4 001 и 5 000 гривен.

Также четверть украинских пенсионеров (25,22%) получает пенсии в диапазоне от 5 001 до 10 000 гривен. Лишь небольшая часть, 12,06%, имеет пенсионные выплаты более 10 000 гривен.

Сколько пенсионеров имеют высокие пенсии

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, пенсии более 10 000 гривен получает чуть более 12% всех пенсионеров страны.

По состоянию на 1 апреля 2024 года, в Украине 1 224 710 пенсионеров имеют высокие пенсионные выплаты из общего количества 10 154 705 пенсионеров.

Детализированная структура пенсионных выплат в Украине в 2024 году выглядит следующим образом: