Які пенсії отримують пенсіонери в Україні
На 1 квітня 2024 року в Україні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, з них 2,7 мільйона продовжують працювати. Переважна частина цієї групи, 72,95%, отримує пенсії за віком.
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Середня пенсія в Україні складає 5 743,27 гривні, тоді як для працюючих пенсіонерів ця сума становить 6 094,28 гривні.
Більшість пенсіонерів в Україні, а саме 62,7%, отримують пенсійні виплати, що не перевищують 5 000 грн на місяць.
З них:
- 26,86% пенсіонерів мають пенсію до 3 000 гривень;
- 17,27% отримують між 3 001 та 4 000 гривень;
- 18,61% — між 4 001 та 5 000 гривень.
Також чверть українських пенсіонерів (25,22%) отримує пенсії у діапазоні від 5 001 до 10 000 гривень. Лише невелика частина, 12,06%, має пенсійні виплати понад 10 000 гривень.
Скільки пенсіонерів мають високі пенсії
Згідно з даними Пенсійного фонду України, пенсії понад 10 000 гривень отримує трохи більше 12% усіх пенсіонерів країни.
Станом на 1 квітня 2024 року, в Україні 1 224 710 пенсіонерів мають високі пенсійні виплати з загальної кількості 10 154 705 пенсіонерів.
Деталізована структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році виглядає наступним чином:
- 2 725 285 осіб (26,8%) отримують пенсію до 3000 гривень;
- 1 754 068 осіб (17,3%) отримують пенсії від 3001 до 4000 гривень;
- 1 889 222 особи (18,6%) мають виплати від 4001 до 5000 гривень;
- 2 561 420 осіб (25,2%) отримують пенсії від 5001 до 10000 гривень;
- 1 224 710 осіб (12,1%) отримують пенсії понад 10000 гривень.