Кожен третій пенсіонер в Україні має пенсію, нижчу від середньої

В Україні на початок квітня 2025 року нараховується понад 10,3 мільйона пенсіонерів, що на 177 тисяч менше, ніж торік. Після індексації середня пенсія зросла до 6 341 гривні, але кожен третій пенсіонер отримує лише 3 340 гривень.

Які пенсії в українців

Хоча індексація підвищила пенсії на 10%, реальна купівельна спроможність знизилася через інфляцію, яка сягнула 14,6%, передає 24 Канал з посиланням на Opendatabot.

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Попри це, кількість пенсіонерів із виплатами менше ніж 3 000 гривень суттєво зменшилась – нині їх лише 398 тисяч, або 3,9%.

Більшість українців отримують пенсії від 3 000 до 5 000 гривень на місяць. Зокрема:

понад 10 000 гривень отримують 1,5 мільйона осіб (14,5%);

від 5 001 до 10 000 гривень – майже 3 мільйони (29%);

від 4 001 до 5 000 гривень – 2,1 мільйона (20%);

від 3 001 до 4 000 гривень – понад 3,3 мільйона (32%);

від 2 001 до 3 000 гривень – майже 400 тисяч (4%).

Середня пенсія серед тих, хто отримує понад 10 000 гривень, становить близько 15 640 гривень.

Які пенсії отримують українці / Інфографіка Opendatabot

Де найбільші та найменші пенсії

Найвищі виплати;

у Києві – 8 708 гривень;

на Донеччині – 7 814 гривень;

на Луганщині – 7 314 гривень.

Найнижчі пенсії: