Які пільги надаються пенсіонерам в Україні

В Україні пенсіонери мають право на різноманітні пільги. Зокрема, на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, знижки на комунальні послуги та звільнення від земельного податку.

Які пільги мають пенсіонери

Окрім доступних доплат до пенсії, транспортних та житлових пільг, пенсіонери можуть отримати й інші переваги, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Які пільги доступні пенсіонерам:

Безкоштовний проїзд – пенсіонери можуть безкоштовно користуватися громадським і приміським транспортом, показавши пенсійне посвідчення, за винятком маршруток.

Звільнення від земельного податку – відповідно до податкового кодексу, пенсіонери звільняються від сплати земельного податку.

Знижка на автострахування – пенсіонери, які мають авто з двигуном об'ємом до 2 500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловат, можуть отримати 50% знижку на страховку.

Знижки на комунальні послуги – пенсіонери можуть скористатися знижками на комунальні платежі. Для окремих категорій знижки можуть сягати 100% вартості послуг.

Субсидії – оформити знижку на оплату комунальних послуг можна у відділенні ПФУ, розмір залежить від доходів сім'ї.

Безкоштовна юридична допомога – доступна всім пенсіонерам для первинних консультацій. Якщо пенсія менш як 4 722 гривні (6 056 гривень для осіб з інвалідністю), можна отримати та вторинну допомогу, зокрема юридичний супровід у суді.

Безкоштовна парковка – пенсіонери мають право паркувати автомобіль на платних стоянках безкоштовно (Постанова КМУ №585).

Важливо! Щоб оформити будь-яку з пільг, слід звернутися до Пенсійного фонду або відповідних установ.