Какие льготы имеют пенсионеры

Кроме доступных доплат к пенсии, транспортных и жилищных льгот, пенсионеры могут получить и другие преимущества, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Какие льготы доступны пенсионерам:

Бесплатный проезд – пенсионеры могут бесплатно пользоваться общественным и пригородным транспортом, показав пенсионное удостоверение, за исключением маршруток.

Освобождение от земельного налога – в соответствии с налоговым кодексом, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога.

Скидка на автострахование – пенсионеры, которые имеют авто с двигателем объемом до 2 500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт, могут получить 50% скидку на страховку.

Скидки на коммунальные услуги – пенсионеры могут воспользоваться скидками на коммунальные платежи. Для отдельных категорий скидки могут достигать 100% стоимости услуг.

Субсидии – оформить скидку на оплату коммунальных услуг можно в отделении ПФУ, размер зависит от доходов семьи.

Бесплатная юридическая помощь – доступна всем пенсионерам для первичных консультаций. Если пенсия менее 4 722 гривны (6 056 гривен для лиц с инвалидностью), можно получить и вторичную помощь, в частности юридическое сопровождение в суде.

Бесплатная парковка – пенсионеры имеют право парковать автомобиль на платных стоянках бесплатно (Постановление КМУ №585).

Важно! Чтобы оформить любую из льгот, следует обратиться в Пенсионный фонд или соответствующие учреждения.