Хто може отримати пільги на сплату комуналки

Так право на житлову пільгу в розмірі 100% знижки мають пенсіонери, які працювали за певними професіями, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Скористатись пільгою, яка надає знижку у розмірі 100% на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери. Вони повинні були працювати за певними професіями в сільській місцевості та продовжувати там жити після виходу на пенсію.

До цього списку входять:

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Зверніть увагу! Пенсіонери, які мали менш ніж три роки відповідного стажу роботи або на момент виходу на пенсію не працювали на цих посадах, не отримають право на пільгу.

Як пенсіонерам отримати пільгу на комуналку

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, що мають право на пільгу, потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці,

– пояснюють у ПФУ.

Подати документи для отримання знижки на комуналку можна трьома способами:

особисто – через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг; поштою – на адресу органу Пенсійного фонду; онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” чи через портал "Дія".

Важливо! Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.