Пенсійне посвідчення в Україні це офіційне підтвердження статусу пенсіонера. Воно надає право користуватися різними державними пільгами та знижками.

Що дає пенсійне посвідчення в Україні?

Власники пенсійного посвідчення в Україні можуть користуватися не лише транспортними пільгами. Цей документ відкриває доступ до низки фінансових та соціальних переваг передбачених для літніх людей, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Пенсіонери можуть користуватися громадським та приміським транспортом безкоштовно. А саме автобусами, тролейбусами, трамваями та електричками. Єдине обмеження для них становлять маршрутні таксі, де пільга зазвичай не діє.

Власники пенсійного посвідчення також мають право залишати автомобіль на платних місцях для паркування без оплати, що особливо актуально у великих містах. Про це йдеться у постанові Кабміну №585.

Чи мають пенсіонери знижку на комуналку?

Пенсіонери звільнені від сплати земельного податку, що допомагає зменшити фінансове навантаження на утримання власності.

Також передбачені пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Знижки можуть досягати 100% для окремих категорій, а розмір субсидії визначається доходом домогосподарства.

Цікаво! Власники пенсійного посвідчення також мають право на безоплатні юридичні консультації. Для пенсіонерів із невеликою пенсією передбачена вторинна правова допомога, включно з підготовкою документів та представництвом у суді.

