Не просто документ: какие возможности открывает пенсионное удостоверение
- Пенсионное удостоверение в Украине подтверждает статус пенсионера и дает право на государственные льготы и скидки.
- Владельцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, парковать автомобили без оплаты, а также получать скидки на коммунальные услуги и бесплатную юридическую помощь.
Пенсионное удостоверение в Украине это официальное подтверждение статуса пенсионера. Оно дает право пользоваться различными государственными льготами и скидками.
Что дает пенсионное удостоверение в Украине?
Владельцы пенсионного удостоверения в Украине могут пользоваться не только транспортными льготами. Этот документ открывает доступ к ряду финансовых и социальных преимуществ предусмотренных для пожилых людей, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Пенсионеры могут пользоваться общественным и пригородным транспортом бесплатно. А именно автобусами, троллейбусами, трамваями и электричками. Единственное ограничение для них составляют маршрутные такси, где льгота обычно не действует.
Владельцы пенсионного удостоверения также имеют право оставлять автомобиль на платных местах для парковки без оплаты, что особенно актуально в крупных городах. Об этом говорится в постановлении Кабмина №585.
Имеют ли пенсионеры скидку на коммуналку?
Пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога, что помогает уменьшить финансовую нагрузку на содержание собственности.
Также предусмотрены льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Скидки могут достигать 100% для отдельных категорий, а размер субсидии определяется доходом домохозяйства.
Интересно! Владельцы пенсионного удостоверения также имеют право на бесплатные юридические консультации. Для пенсионеров с небольшой пенсией предусмотрена вторичная правовая помощь, включая подготовку документов и представительством в суде.
Что известно о пенсионных выплатах в Украине: коротко о главном
По состоянию на июль 2025 года средний размер пенсии в Украине составлял 6 410 гривен.
Самый высокий показатель зафиксирован в Киеве в размере 8 856 гривен, а самый низкий в Тернопольской области – 4 967 гривен.
Соотношение средней пенсии к средней заработной плате в Украине пока достигает лишь 27%, что существенно отстает от среднеевропейского уровня, где этот показатель в среднем равен 58%.