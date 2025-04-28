Картковий переказ: за яку суму доведеться заплатити податок

Оподаткуванню підлягають майже будь-які фінансові надходження. З виключень варто виділити грошові подарунки на певну смуу.

Який грошовий подарунок не підлягає оподаткуванню

Зараз не підлягає оподаткування грошовий подарунок, що не перевищує 25% мінімальної зарплати, станом на 1 січня поточного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Фокус.

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Зауважте! Оподаткування відбувається в рік отримання доходу.

Оскільки у 2025 році мінімальна зарплата складає 8 000 гривень, вказаний максимум – 2 000 гривень. Торік неоподаткована сума була меншою.

Юристка АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко нагадала, що станом на 1 січня 2024 року мінімальна зарплата була 7 100 гривень. Відповідно, оподаткуванню підлягають подарунки зроблені торік на суму більш як 1 775 гривень.

Тобто, якщо мінімалка зросте у 2026, то зростатиме і вказаний максимум.

Зверніть увагу! Водночас варто не забувати, що загалом не всі подарунки оподатковуються. Грошові презенти від родичів першого та другого ступеню споріднення, до уваги не беруться.