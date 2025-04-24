Скільки податків треба сплачувати з зарплати у 2025 році
- У 2025 році в Україні підвищено військовий збір з 1,5% до 5%, з офіційної зарплати утримують такі податки: 18% ПДФО та 5% військового збору.
- Роботодавці сплачують 22% ЄСВ з мінімальної зарплати 8 000 гривень, навіть якщо працівник отримує менше через неповний робочий день.
У 2025 році податки українців зросли, порівняно з попереднім роком. Це пов'язано, зокрема, з підвищенням розміру військового збору з 1,5% до 5%.
Які податки утримують із зарплати
У 2025 році з офіційної зарплати українців продовжують утримувати два основні податки: ПДФО та військовий збір. Крім того, роботодавець має додатково має сплатити ЄСВ, передає 24 Канал з посиланням на видання taxer.ua.
Читайте також Тарифи на електроенергію для бізнесу: скільки треба платити у 2025 році
Із зарплати працівника утримують такі податки:
18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
5% – військовий збір.
Окремо нараховується:
22% – єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який роботодавець платить до Пенсійного фонду.
Як це виглядає на прикладі зарплати 10 000 гривень:
Працівник отримає "на руки" 7 700 гривень, тому що з його зарплати вирахують:
1 800 гривень – ПДФО (18%);
500 гривень – військовий збір (5%).
Додатково роботодавець має заплатити 2 200 гривень ЄСВ (22% від 10 000 гривень). Тобто сукупно він має заплатити 12 200 гривень.
Які податки, якщо зарплата менша від мінімалки
У 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень на місяць (з 1 січня). Але бувають ситуації, коли працівник отримує менше – наприклад, працює неповний робочий день або вийшов/звільнився посеред місяця.
- Якщо працівник працює неповний день, але офіційно оформлений – роботодавець усе одно повинен сплатити ЄСВ як мінімум від 8 000 гривень, навіть якщо нарахована зарплата менша.
- ПДФО (18%) і військовий збір (1,5%) – завжди вираховуються з тієї суми, яку реально нарахували працівнику, незалежно від графіку роботи.
- Якщо людина була прийнята на роботу не з першого числа або звільнена до кінця місяця, тоді ЄСВ сплачується тільки з фактичної зарплати за відпрацьовані дні – доплачувати до мінімальної бази не потрібно.