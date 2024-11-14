У 2025 році ресурс місцевих бюджетів збільшиться на більш як 40 мільярдів гривень
14 листопада 2024, 09:56Читать новость на русском
Ресурс загального фонду місцевих бюджетів у наступному році має зрости на 15%. Очікуваний показник буде на понад 40 мільярдів гривень більшим ніж цьогорічний.
Що відбуватиметься з місцевими бюджетами у 2025
Ресурс місцевих бюджетів у 2024 році сягає 285,1 мільярда гривень. У 2025 році – це значення має зрости до 327,7 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.
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Завдяки чому зросте ресурс місцевих бюджетів:
- у наступному році збільшаться надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО, у 2025 цей показник має сягнути – 268,7 мільярда гривень;
- у місцеві бюджети надійде дотація збільшена на 31%, вона сягне – 37,5 мільярдів гривень;
- базова дотація зросте на майже 15% і сягне 24,2 мільярда гривень.
Субвенція для компенсації тарифних різниць також передбачена, її очікуваний розмір – 12,2 мільярда гривень.
Зверніть увагу! У проєкті держбюджету передбачено гроші для компенсації за житло, що було пошкоджене чи знищене через бойові дії. Загальна сума – 4 мільярди гривень.