Споживають найменше електроенергії: які пристрої вдома найекономніші
9 липня 2024, 11:38Читать новость на русском
Джерело:Сергій Коваленко
Ще в червні влада підвищила тарифи на електроенергію для населення. Відповідно, виникло питання про те, які пристрої вдома споживають найменше електроенергії.
Які прилади споживають найменше світла
Керівник компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, які прилади споживають найменше електроенергії:
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- пральна машина — 0,7 кіловата;
- кондиціонер — 0,7 кіловата;
- мікрохвильова піч — 0,8 кіловата;
- кавова машина — 1,5 кіловата;
- електрична духова піч — 1,6 кіловата.
Найбільше електроенергії споживає електроплита — приблизно 3,5 кіловата за годину.
Хто буде зі світлом попри борги
- сім'ї, які мають більш як троє прийомних дітей;
- утримувачі дитячих будинків сімейного типу;
- жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів;
- багатодітні сімʼї;
- особи з інвалідністю І або ІІ групи;
- люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або особами, що отримали каліцтво у дитинстві.