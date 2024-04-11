Атаки на критичну інфраструктуру: де ситуація найскладніша

Останнім часом Росія активізувала атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, 11 квітня була зруйнована найбільша ТЕС в Україні, яка живила кілька областей.

Які області постраждали найбільше

Трипільська теплоелектростанція, яка є однією з ключових у Київській області та важливим енергетичним об'єктом України, тепер зазнає значних руйнувань.

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Окрім Київщини, ракетних обстрілів зазнали Харків та Харківська область, а також декілька інших областей – Запорізька, Одеська, та Львівська.

! Трипільська ТЕС, визнана однією з найбільш потужних у регіоні, булав області.

Директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян, у коментарі для 24 Каналу зазначила, що, хоча Трипільська ТЕС розташована у Київській області, вона обслуговувала й інші регіони, зокрема, Черкащину та Житомирщину.

Марія Цатурян Директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Трипільська ТЕС є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, тому вона видавала свою потужність в загальну енергосистему країни й забезпечувала енергоживлення не тільки Київщини, а всього центрального регіону.

За словами Марії Цатурян, найбільше постраждала Харківська область. Аби уникнути надмірного навантаження на енергетичну інфраструктуру, там запровадили аварійні відключення з 19 до 22 години.

Чи будуть відключення в інших областях

Попри складну ситуацію, відключення електроенергії в інших регіонах країни поки що не передбачаються.

Експерт з питань енергетики Андрій Закревський попереджає про потенційні складнощі з електропостачанням в Україні, особливо через обмежену кількість перетинів для транспортування електроенергії на схід та південь країни.

Ми стикнемося з викликами при транспортуванні електроенергії через Дніпро та Київ, що вимагатиме створення додаткових перетинів, як внутрішніх, так і міжнародних. Попри поточний експорт енергії, осінню очікується необхідність її імпорту,

– пояснює Закревський.

Він також наголошує на критичній потребі вирішення цих енергетичних викликів до настання нового опалювального сезону, особливо в контексті руйнувань, завданих останніми атаками.

Тим часом "Укренерго" звертається до споживачів із закликом більш раціонально використовувати електричну енергію, рекомендуючи:

уникати одночасного включення кількох електроприладів,

вимикати світло у приміщеннях, де воно не потрібне,

перенести процес прання на нічний час.

! Ці заходи допоможуть зменшити навантаження на енергосистему, яка наразі перебуває на етапі відновлення. Зайва навантаження може ускладнити роботу ремонтних бригад як на місцях, так і на електростанціях.