Атаки на критичну інфраструктуру: де ситуація найскладніша
Останнім часом Росія активізувала атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, 11 квітня була зруйнована найбільша ТЕС в Україні, яка живила кілька областей.
Які області постраждали найбільше
Трипільська теплоелектростанція, яка є однією з ключових у Київській області та важливим енергетичним об'єктом України, тепер зазнає значних руйнувань.
Читайте також Передача ТЕЦ Україні від Литви: що відомо
Окрім Київщини, ракетних обстрілів зазнали Харків та Харківська область, а також декілька інших областей – Запорізька, Одеська, та Львівська.Важливо! Трипільська ТЕС, визнана однією з найбільш потужних у регіоні, була ключовим постачальником електроенергії в області.
Директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян, у коментарі для 24 Каналу зазначила, що, хоча Трипільська ТЕС розташована у Київській області, вона обслуговувала й інші регіони, зокрема, Черкащину та Житомирщину.
Трипільська ТЕС є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, тому вона видавала свою потужність в загальну енергосистему країни й забезпечувала енергоживлення не тільки Київщини, а всього центрального регіону.
За словами Марії Цатурян, найбільше постраждала Харківська область. Аби уникнути надмірного навантаження на енергетичну інфраструктуру, там запровадили аварійні відключення з 19 до 22 години.
Чи будуть відключення в інших областях
Попри складну ситуацію, відключення електроенергії в інших регіонах країни поки що не передбачаються.
Експерт з питань енергетики Андрій Закревський попереджає про потенційні складнощі з електропостачанням в Україні, особливо через обмежену кількість перетинів для транспортування електроенергії на схід та південь країни.
Ми стикнемося з викликами при транспортуванні електроенергії через Дніпро та Київ, що вимагатиме створення додаткових перетинів, як внутрішніх, так і міжнародних. Попри поточний експорт енергії, осінню очікується необхідність її імпорту,
– пояснює Закревський.
Він також наголошує на критичній потребі вирішення цих енергетичних викликів до настання нового опалювального сезону, особливо в контексті руйнувань, завданих останніми атаками.
Тим часом "Укренерго" звертається до споживачів із закликом більш раціонально використовувати електричну енергію, рекомендуючи:
- уникати одночасного включення кількох електроприладів,
- вимикати світло у приміщеннях, де воно не потрібне,
- перенести процес прання на нічний час.