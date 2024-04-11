Атаки на критическую инфраструктуру: где ситуация самая сложная
В последнее время Россия активизировала атаки на объекты критической инфраструктуры в Украине. В частности, 11 апреля была разрушена крупнейшая ТЭС в Украине, которая питала несколько областей.
Какие области пострадали больше всего
Трипольская теплоэлектростанция, которая является одной из ключевых в Киевской области и важным энергетическим объектом Украины, теперь подвергается значительным разрушениям.
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Кроме Киевской области, ракетным обстрелам подверглись Харьков и Харьковская область, а также несколько других областей – Запорожская, Одесская, и Львовская.Важно! Трипольская ТЭС, признана одной из самых мощных в регионе, была ключевым поставщиком электроэнергии в области.
Директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян, в комментарии для 24 Канала отметила, что, хотя Трипольская ТЭС расположена в Киевской области, она обслуживала и другие регионы, в частности, Черкасскую область и Житомирскую область.
Трипольская ТЭС является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, поэтому она выдавала свою мощность в общую энергосистему страны и обеспечивала энергопитание не только Киевской области, а всего центрального региона.
По словам Марии Цатурян, больше всего пострадала Харьковская область. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на энергетическую инфраструктуру, там ввели аварийные отключения с 19 до 22 часов.
Будут ли отключения в других областях
Несмотря на сложную ситуацию, отключения электроэнергии в других регионах страны пока не предвидятся.
Эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский предупреждает о потенциальных сложностях с электроснабжением в Украине, особенно из-за ограниченного количества сечений для транспортировки электроэнергии на восток и юг страны.
Мы столкнемся с вызовами при транспортировке электроэнергии через Днепр и Киев, что потребует создания дополнительных пересечений, как внутренних, так и международных. Несмотря на текущий экспорт энергии, осенью ожидается необходимость ее импорта,
– объясняет Закревский.
Он также отмечает критическую необходимость решения этих энергетических вызовов до наступления нового отопительного сезона, особенно в контексте разрушений, нанесенных последними атаками.
Между тем "Укрэнерго" обращается к потребителям с призывом более рационально использовать электрическую энергию, рекомендуя:
- избегать одновременного включения нескольких электроприборов,
- выключать свет в помещениях, где он не нужен,
- перенести процесс стирки на ночное время.