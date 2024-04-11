Какие области пострадали больше всего

Трипольская теплоэлектростанция, которая является одной из ключевых в Киевской области и важным энергетическим объектом Украины, теперь подвергается значительным разрушениям.

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Кроме Киевской области, ракетным обстрелам подверглись Харьков и Харьковская область, а также несколько других областей – Запорожская, Одесская, и Львовская.

Важно! Трипольская ТЭС, признана одной из самых мощных в регионе, была ключевым поставщиком электроэнергии в области.

Директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян, в комментарии для 24 Канала отметила, что, хотя Трипольская ТЭС расположена в Киевской области, она обслуживала и другие регионы, в частности, Черкасскую область и Житомирскую область.

Мария Цатурян Директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Трипольская ТЭС является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, поэтому она выдавала свою мощность в общую энергосистему страны и обеспечивала энергопитание не только Киевской области, а всего центрального региона.

По словам Марии Цатурян, больше всего пострадала Харьковская область. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на энергетическую инфраструктуру, там ввели аварийные отключения с 19 до 22 часов.

Будут ли отключения в других областях

Несмотря на сложную ситуацию, отключения электроэнергии в других регионах страны пока не предвидятся.

Эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский предупреждает о потенциальных сложностях с электроснабжением в Украине, особенно из-за ограниченного количества сечений для транспортировки электроэнергии на восток и юг страны.

Мы столкнемся с вызовами при транспортировке электроэнергии через Днепр и Киев, что потребует создания дополнительных пересечений, как внутренних, так и международных. Несмотря на текущий экспорт энергии, осенью ожидается необходимость ее импорта,

– объясняет Закревский.

Он также отмечает критическую необходимость решения этих энергетических вызовов до наступления нового отопительного сезона, особенно в контексте разрушений, нанесенных последними атаками.

Между тем "Укрэнерго" обращается к потребителям с призывом более рационально использовать электрическую энергию, рекомендуя:

избегать одновременного включения нескольких электроприборов,

выключать свет в помещениях, где он не нужен,

перенести процесс стирки на ночное время.

Обратите внимание! Эти меры помогут уменьшить нагрузку на энергосистему, которая сейчас находится на этапе восстановления. Лишняя нагрузка может осложнить работу ремонтных бригад как на местах, так и на электростанциях.