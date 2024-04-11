Які області постраждали найбільше

Трипільська теплоелектростанція, яка є однією з ключових у Київській області та важливим енергетичним об'єктом України, тепер зазнає значних руйнувань.

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Окрім Київщини, ракетних обстрілів зазнали Харків та Харківська область, а також декілька інших областей – Запорізька, Одеська, та Львівська.

Важливо! Трипільська ТЕС, визнана однією з найбільш потужних у регіоні, була ключовим постачальником електроенергії в області.

Директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян, у коментарі для 24 Каналу зазначила, що, хоча Трипільська ТЕС розташована у Київській області, вона обслуговувала й інші регіони, зокрема, Черкащину та Житомирщину.

Марія Цатурян Директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Трипільська ТЕС є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, тому вона видавала свою потужність в загальну енергосистему країни й забезпечувала енергоживлення не тільки Київщини, а всього центрального регіону.

За словами Марії Цатурян, найбільше постраждала Харківська область. Аби уникнути надмірного навантаження на енергетичну інфраструктуру, там запровадили аварійні відключення з 19 до 22 години.

Чи будуть відключення в інших областях

Попри складну ситуацію, відключення електроенергії в інших регіонах країни поки що не передбачаються.

Експерт з питань енергетики Андрій Закревський попереджає про потенційні складнощі з електропостачанням в Україні, особливо через обмежену кількість перетинів для транспортування електроенергії на схід та південь країни.

Ми стикнемося з викликами при транспортуванні електроенергії через Дніпро та Київ, що вимагатиме створення додаткових перетинів, як внутрішніх, так і міжнародних. Попри поточний експорт енергії, осінню очікується необхідність її імпорту,

– пояснює Закревський.

Він також наголошує на критичній потребі вирішення цих енергетичних викликів до настання нового опалювального сезону, особливо в контексті руйнувань, завданих останніми атаками.

Тим часом "Укренерго" звертається до споживачів із закликом більш раціонально використовувати електричну енергію, рекомендуючи:

уникати одночасного включення кількох електроприладів,

вимикати світло у приміщеннях, де воно не потрібне,

перенести процес прання на нічний час.

Зауважте! Ці заходи допоможуть зменшити навантаження на енергосистему, яка наразі перебуває на етапі відновлення. Зайва навантаження може ускладнити роботу ремонтних бригад як на місцях, так і на електростанціях.