Які роки краще брати для нарахування пенсії

Українці мають право вийти на пенсію, якщо вони напрацювали достатньо страхового стажу. Проте роки, які візьмуться для обчислення пенсії, можна обрати самостійно.

Як обрати роки для обчислення пенсії

Для обчислення пенсії береться зарплата українця за увесь страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року. Проте майбутні пенсіонери можуть додати до обчислення ще 5 років на вибір з періоду до 30 червня 2000 року.

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Нагадаємо! Це регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058".

Законом встановлено, що для розрахунку пенсії враховується заробітна плата за даними системи персоніфікованого обліку за період з 1 липня 2000 року. Тобто берете до 2000 року будь-яку п’ятирічку, яку ви хочете, після 2000-го враховується вся персоніфікація, і ви самі не обираєте роки для обчислення пенсії. Тоді там йде оптимізація і рахуються найоптимальніші місяці,

– сказали у ПФУ для Фактів.

Обрати 5 років з періоду до 2000 року можна з будь-якого проміжку часу. Головне обрати ті роки, коли зарплата особи була найбільша.

До 2000-го при виборі 5 років краще обирати ті місяці, коли більш вигідно було, тобто коли була достойна заробітна плата. Спеціалісти зі свого боку при обчисленні розміру пенсії вирахують, в якому році були більші коефіцієнти, і буде визначена сума щомісячних виплат,

– додали у ПФУ.

Тож людина має обрати роки, які вважає найвигіднішими, зокрема, за останні 5, 10, 15 років до 2000 року.