Как выбрать годы для исчисления пенсии

Для исчисления пенсии берется зарплата украинца за весь страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года. Однако будущие пенсионеры могут добавить к вычислению еще 5 лет на выбор из периода до 30 июня 2000 года.

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Напомним! Это регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058".

Законом установлено, что для расчета пенсии учитывается заработная плата по данным системы персонифицированного учета за период с 1 июля 2000 года. То есть берете до 2000 года любую пятилетку, которую вы хотите, после 2000-го учитывается вся персонификация, и вы сами не выбираете годы для исчисления пенсии. Тогда там идет оптимизация и считаются оптимальные месяцы,

– сказали в ПФУ для Фактов.

Выбрать 5 лет из периода до 2000 года можно с любого промежутка времени. Главное выбрать те годы, когда зарплата лица была наибольшая.

До 2000-го при выборе 5 лет лучше выбирать те месяцы, когда более выгодно было, то есть когда была достойная заработная плата. Специалисты со своей стороны при исчислении размера пенсии вычислят, в каком году были большие коэффициенты, и будет определена сумма ежемесячных выплат,

– добавили в ПФУ.

Поэтому человек должен выбрать годы, которые считает самыми выгодными, в частности за последние 5, 10, 15 лет до 2000 года.