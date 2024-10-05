Як обрати роки для обчислення пенсії

Для обчислення пенсії береться зарплата українця за увесь страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року. Проте майбутні пенсіонери можуть додати до обчислення ще 5 років на вибір з періоду до 30 червня 2000 року.

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Нагадаємо! Це регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058".

Законом встановлено, що для розрахунку пенсії враховується заробітна плата за даними системи персоніфікованого обліку за період з 1 липня 2000 року. Тобто берете до 2000 року будь-яку п’ятирічку, яку ви хочете, після 2000-го враховується вся персоніфікація, і ви самі не обираєте роки для обчислення пенсії. Тоді там йде оптимізація і рахуються найоптимальніші місяці,

– сказали у ПФУ для Фактів.

Обрати 5 років з періоду до 2000 року можна з будь-якого проміжку часу. Головне обрати ті роки, коли зарплата особи була найбільша.

До 2000-го при виборі 5 років краще обирати ті місяці, коли більш вигідно було, тобто коли була достойна заробітна плата. Спеціалісти зі свого боку при обчисленні розміру пенсії вирахують, в якому році були більші коефіцієнти, і буде визначена сума щомісячних виплат,

– додали у ПФУ.

Тож людина має обрати роки, які вважає найвигіднішими, зокрема за останні 5, 10, 15 років до 2000 року.