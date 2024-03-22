За яких обставин пенсіонер може отримати виплату по інвалідності III групи

Через підвищення прожиткового мінімуму цьогоріч пенсія для III групи інвалідності зросте. Призначення цих виплат, своє чергою, залежить від рішення експертизи щодо причина настання інвалідності, від час та терміну, на який встановлюється інвалідність.

Пенсії по інвалідності III групи

Пенсія по інвалідності III групи вираховувати на основі деяких показників. Йдеться про вік особи та обставини, які могли призвести до інвалідності.

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До слова, розмір виплат по інвалідності цьогоріч зросте. Адже відповідно до проєкту держбюджету на 2024 рік прожитковий мінімум в Україні, до якого прив'язані соцвиплати, виріс – з 2 589 гривень до 2 920 гривень.

В Мінсоцполітики повідомляють , що право на пенсію у зв'язку з інвалідністю мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання. Зокрема, отримали каліцтво, не пов'язане з роботою (інвалідність з дитинства).

Розміри виплат по інвалідності III групи:

люди з інвалідністю III групи – це 50% від пенсії за віком;

люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;

постраждалі внаслідок війни – це 60% від суми грошового забезпечення.

що мінімальні суми, які держава виплачує по інвалідності, не можуть становити менше, ніж: для I групи – 2 760 гривень, II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень, а для осіб з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

Крім того, до пенсії у зв'язку з інвалідністю встановлюються ще й надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.

Як призначається пенсія з інвалідності