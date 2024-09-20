США прагнуть посилити санкції проти Росії

США пране посилити санкції проти Росії. На думку американських урядовців, важливо ввести обмеження, які мають послабити російський ВПК.

Які санкції проти Росі планують поглибити

США прагнуть пришвидшити процес позбавлення російської військової машини необхідних ресурсів, повідомляє видання "Інтерфакс-Україна". Зокрема, йдеться про скорочення доходів, що отримуються в результаті експорту вуглеводнів.

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Даліп Сінгх Заступник помічника президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки США мають щодо Росії докладати зусиль у двох напрямах: роззброєння російської військової машини та позбавлення її фінансових надходжень.

Сінгх зазначає, що зробити це можна через:

посилення санкційного режиму;

впровадження додаткових заходів експортного контролю.

Урядовець наголошує на важливості контролю постачання російської нафти. Адже саме ця галузь приносить Росії вагомий прибуток.

Зверніть увагу! Сінгх вбачає велику проблему у постачанні компонентів подвійного призначення у Росію від третіх країн. Таким чином ці держави порушують американські санкції. Неодноразово були помічені за передачею таких товарів на російську територію Китай, Індія, Туреччина ОАЕ.