Трюдо налаштований Рішуче: Канада оголосила про введення нових санкцій проти Росії

Канада оголосила про впровадження нових санкцій. Під обмеження підпадуть 76 росіян. Також санкції стосуються деяких російських установ.

Проти кого Канада ввела санкції

Канадські санкції стосуються конкретних осіб та організацій, що підтримують військово-промислову базу Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт уряду Канади.

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Також обмеження стосуються осіб, що:

беруть участь у незаконних депортаціях та примусовому переміщенні українських дітей;

займаються спеціальними російськими інформаційними операціями.

Канадський уряд також вводив санкції проти російських олігархів та високопосадовців. Йдеться про осіб, що підтримують Путіна.

Загалом канадські санкції поширюються на понад 3000 осіб й установ, які беруть участь у порушенні суверенітету й територіальної цілісності України, а також грубому й систематичному порушенні прав людини,

– йдеться у повідомленні уряду Канади.

Зверніть увагу! Канада водить обмеження і проти тіньового російського флоту. Під санкції уже потрапили 109 суден.