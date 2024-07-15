У якому регіоні України споживачам доведеться сплатити пеню через борги за комуналку

Протягом довгого часу до українців не застосовувались жодні штрафні санкції за несплату комуналки. Однак, у теперішній час, борги громадян сягнули рекордних показників.

Кому нарахують пеню

Киянам почнуть нараховувати пеню за несвоєчасну сплату комунальних платежів. Станом на тепер, жителі столиці заборгували близько 7,4 мільярда гривень.

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Костянтин Лопатін Директор підрозділу "Енергозбут" КП Київтеплоенерго У столиці близько мільйона особових рахунків, з яких 160 тисяч тривалий час накопичують заборгованість і не звертаються з приводу реструктуризації. Майже 4,5 мільярди боргу припадає саме на ці 16%. Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023 – 2024 років

За що найбільше заборгували кияни:

6,2 мільярда гривень складають борги за гаряче водопостачання та опалення;

1,2 мільярда гривень – за водопостачання та водовідведення холодної води.

Пеня почала нараховуватись громадянам уже з червня. Тобто вона буде відображатися у платіжках, які надійдуть цього місяця. Пеня не може бути більш як 0,01% від суми боргу за кожен день існування заборгованості.