У якому регіоні України споживачам доведеться сплатити пеню через борги за комуналку
15 липня 2024, 18:06Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Протягом довгого часу до українців не застосовувались жодні штрафні санкції за несплату комуналки. Однак, у теперішній час, борги громадян сягнули рекордних показників.
Кому нарахують пеню
Киянам почнуть нараховувати пеню за несвоєчасну сплату комунальних платежів. Станом на тепер, жителі столиці заборгували близько 7,4 мільярда гривень.
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У столиці близько мільйона особових рахунків, з яких 160 тисяч тривалий час накопичують заборгованість і не звертаються з приводу реструктуризації. Майже 4,5 мільярди боргу припадає саме на ці 16%. Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023 – 2024 років
За що найбільше заборгували кияни:
- 6,2 мільярда гривень складають борги за гаряче водопостачання та опалення;
- 1,2 мільярда гривень – за водопостачання та водовідведення холодної води.