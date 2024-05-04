Скільки коштує кубометр води у 2024 році в регіонах України
У кожному регіоні тарифи на воду трохи відрізняються та варіюються від 24,52 гривні до 45,97 гривні. Влада анонсує зростання тарифів, однак поки що в більшості областей вони будуть незмінними.
Які тарифи в Україні
Найнижчі тарифи спостерігаються в Харківській області, а найвищі — у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Водночас деякі постачальники вже встигли збільшити вартість своїх послуг.
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Зокрема, у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38%, складаючи 19,63 гривні. У будинках з лічильниками тариф підвищився на 6%, досягнувши 31,15 гривні.
Також варто зазначити, що ціна на водовідведення для споживачів без лічильника зросла до 39,26 гривні, тоді як для тих, хто має лічильники, тариф становить тепер 50,78 гривні.До слова! На початку 2024 року в Нововолинську та в "Бориспільводоканалі" також було прийнято рішення про підвищення тарифів на воду.
Якими могли б бути нові тарифи
Влітку 2023 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, намагалася збільшити тарифи на воду.
Заплановане підвищення торкнулося б 34 водоканалів з 1 липня, пропонуючи зростання тарифів на середньо 32%. Однак, це рішення було скасовано після того, як вище керівництво країни оцінило захід як непрофесійний.
Як економити на воді
Повне завантаження пральної машини. Завжди періть білизну при повному завантаженні барабана. Напівпустий барабан споживає більше води, ніж необхідно.
Перевірка сантехніки. Регулярно перевіряйте унітази та крани на наявність течі. Непомітна теча в унітазі може витрачати до 72,000 літрів води на рік, а капаючий кран — до 6,000 літрів на місяць.
Економні сантехнічні пристрої. Встановлення унітазу з подвійним змивом може зекономити до 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб.
Короткі душі. Скорочення часу приймання душу може допомогти заощадити до 500 літрів води за місяць.
Використання води під час чищення зубів та миття посуду. Не залишайте кран відкритим під час чищення зубів або миття посуду. Закритий кран може заощадити сотні літрів води.
Крани з розпилювачем. Встановлення кранів з розпилювачем дозволить змити мило так само ефективно, як звичайний кран, але зі значно меншою витратою води.