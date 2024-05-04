Які тарифи в Україні

Найнижчі тарифи спостерігаються в Харківській області, а найвищі — у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Водночас деякі постачальники вже встигли збільшити вартість своїх послуг.

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Зокрема, у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38%, складаючи 19,63 гривні. У будинках з лічильниками тариф підвищився на 6%, досягнувши 31,15 гривні.

Також варто зазначити, що ціна на водовідведення для споживачів без лічильника зросла до 39,26 гривні, тоді як для тих, хто має лічильники, тариф становить тепер 50,78 гривні.

До слова! На початку 2024 року в Нововолинську та в "Бориспільводоканалі" також було прийнято рішення про підвищення тарифів на воду.

Якими могли б бути нові тарифи

Влітку 2023 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, намагалася збільшити тарифи на воду.

Заплановане підвищення торкнулося б 34 водоканалів з 1 липня, пропонуючи зростання тарифів на середньо 32%. Однак, це рішення було скасовано після того, як вище керівництво країни оцінило захід як непрофесійний.

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