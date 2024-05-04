Какие тарифы в Украине

Самые низкие тарифы наблюдаются в Харьковской области, а самые высокие - в Днепропетровской и Кировоградской областях. В то же время некоторые поставщики уже успели увеличить стоимость своих услуг.

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В частности, во "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, составляя 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, достигнув 31,15 гривны.

Также стоит отметить, что цена на водоотведение для потребителей без счетчика выросла до 39,26 гривны, тогда как для тех, кто имеет счетчики, тариф составляет теперь 50,78 гривны.

К слову! В начале 2024 года в Нововолынске и в "Бориспольводоканале" также было принято решение о повышении тарифов на воду.

Какими могли бы быть новые тарифы

Летом 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пыталась увеличить тарифы на воду.

Запланированное повышение коснулось бы 34 водоканалов с 1 июля, предлагая рост тарифов на средне 32%. Однако, это решение было отменено после того, как высшее руководство страны оценило мероприятие как непрофессиональное.

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