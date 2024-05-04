Какие тарифы в Украине
Самые низкие тарифы наблюдаются в Харьковской области, а самые высокие - в Днепропетровской и Кировоградской областях. В то же время некоторые поставщики уже успели увеличить стоимость своих услуг.
Читайте также Тариф на свет в мае: вырастет ли стоимость электроэнергии до конца месяца
В частности, во "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, составляя 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, достигнув 31,15 гривны.
Также стоит отметить, что цена на водоотведение для потребителей без счетчика выросла до 39,26 гривны, тогда как для тех, кто имеет счетчики, тариф составляет теперь 50,78 гривны.
Какими могли бы быть новые тарифы
Летом 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пыталась увеличить тарифы на воду.
Запланированное повышение коснулось бы 34 водоканалов с 1 июля, предлагая рост тарифов на средне 32%. Однако, это решение было отменено после того, как высшее руководство страны оценило мероприятие как непрофессиональное.
Как экономить на воде
Полная загрузка стиральной машины. Всегда стирайте белье при полной загрузке барабана. Полупустой барабан потребляет больше воды, чем необходимо.
Проверка сантехники. Регулярно проверяйте унитазы и краны на наличие течи. Незаметная течь в унитазе может расходовать до 72,000 литров воды в год, а капающий кран - до 6,000 литров в месяц.
Экономные сантехнические устройства. Установка унитаза с двойным смывом может сэкономить до 15 литров воды в день для семьи из трех человек.
Короткие души. Сокращение времени приема душа может помочь сэкономить до 500 литров воды за месяц.
Использование воды во время чистки зубов и мытья посуды. Не оставляйте кран открытым во время чистки зубов или мытья посуды. Закрытый кран может сэкономить сотни литров воды.
Краны с распылителем. Установка кранов с распылителем позволит смыть мыло так же эффективно, как обычный кран, но со значительно меньшим расходом воды.