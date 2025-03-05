Де дешевша електроенергія: в Україні чи в ЄС

Тарифи на електроенергію та газ у європейських столицях суттєво відрізняються. У 2023 році витрати на електроенергію, газ та паливо становили 5,5% загальних видатків домогосподарств у ЄС.

Борги за комунальні послуги

В Україні тарифи на електроенергію, газ та воду є одними з найнижчих у порівнянні з країнами Європейського Союзу, передає 24 Канал з посиланням на видання Новини.LIVE.

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Втім, рівень заборгованості населення продовжує зростати. Загальна сума боргів за комунальні послуги вже сягає мільярдів гривень.

Так, у липні 2024 року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 701 тисяча виконавчих проваджень, що на 6,3% більше, ніж наприкінці 2023 року.

Зауважте! У країнах ЄС підхід до оплати за житлово-комунальні послуги значно суворіший. У разі несвоєчасної сплати боржники можуть зіткнутися з фінансовими санкціями або навіть відключенням від постачання ресурсів.

Ціни на електроенергію

Тарифи на електроенергію та газ у європейських столицях суттєво відрізняються. У 2023 році витрати на електроенергію, газ та паливо становили 5,5% загальних видатків домогосподарств у ЄС.

Цікаво! Станом на 3 січня 2025 року середня вартість електроенергії в ЄС склала 25,5 євроцента за кіловат-годину.

Міста з найвищими тарифами:

Берлін (Німеччина) – 40,4 євроцента за кіловат-годину;

Брюссель (Бельгія) – 38,5 євроцента за кіловат-годину;

Копенгаген (Данія) – 37,5 євроцента за кіловат-годину;

Лондон (Велика Британія) – 36,8 євроцента за кіловат-годину;

Берн (Швейцарія) – 36,4 євроцента за кіловат-годину.

Міста з найнижчими тарифами:

Будапешт (Угорщина) – 9,1 євроцента за кіловат-годину;

Київ (Україна) – 9,8 євроцента за кіловат-годину;

Белград (Сербія) – 10,5 євроцента за кіловат-годину;

Подгориця (Чорногорія) – 11,1 євроцента за кіловат-годину.

Ціни на газ

Тарифи на газ у країнах ЄС коливаються від 2,5 євроцента за кіловат-годину у Будапешті до 33,3 євроцента у Стокгольмі.

Міста з найвищими тарифами:

Стокгольм (Швеція) – 33,3 євроцента за кіловат-годину;

Амстердам (Нідерланди) – 18,3 євроцента за кіловат-годину;

Берн (Швейцарія) – 17,4 євроцента за кіловат-годину;

Рим (Італія) – 15 євроцента за кіловат-годину.

Серед найбільших економік Європи найнижчий тариф на газ зафіксовано у Лондоні – 8,8 євроцента за кіловат-годину.

Комунальні тарифи у співвідношенні до зарплат

Хоча в абсолютних цифрах комунальні послуги в Україні є дешевшими, у співвідношенні до доходів громадян вони є одними з найдорожчих у Європі.

В Україні комунальні послуги займають 19,4% від середньої зарплати, що є одним із найвищих показників у Європі.

Найбільше витрачають на комуналку в Латвії – 23,1% доходу.

Греція посідає третє місце з показником 18,9%.

Водночас у країнах із високими доходами частка комунальних витрат є значно меншою:

Швейцарія – 3,5% середньої зарплати.

Швеція – 3,8%.

Люксембург – 4,2%.

Зауважте! Високі тарифи в країнах ЄС компенсуються значно вищими зарплатами, тоді як в Україні витрати на комуналку складають значну частку від заробітку.