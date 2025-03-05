Де дешевша електроенергія: в Україні чи в ЄС
- В Україні тарифи на електроенергію, газ та воду є одними з найнижчих у порівнянні з країнами ЄС, але рівень заборгованості за комунальні послуги продовжує зростати.
- Комунальні послуги в Україні займають 19,4% від середньої зарплати, що є одним із найвищих показників у Європі, на відміну від країн з високими доходами, де ця частка значно менша.
Тарифи на електроенергію та газ у європейських столицях суттєво відрізняються. У 2023 році витрати на електроенергію, газ та паливо становили 5,5% загальних видатків домогосподарств у ЄС.
Борги за комунальні послуги
В Україні тарифи на електроенергію, газ та воду є одними з найнижчих у порівнянні з країнами Європейського Союзу, передає 24 Канал з посиланням на видання Новини.LIVE.
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Втім, рівень заборгованості населення продовжує зростати. Загальна сума боргів за комунальні послуги вже сягає мільярдів гривень.
Так, у липні 2024 року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 701 тисяча виконавчих проваджень, що на 6,3% більше, ніж наприкінці 2023 року.
Зауважте! У країнах ЄС підхід до оплати за житлово-комунальні послуги значно суворіший. У разі несвоєчасної сплати боржники можуть зіткнутися з фінансовими санкціями або навіть відключенням від постачання ресурсів.
Ціни на електроенергію
Тарифи на електроенергію та газ у європейських столицях суттєво відрізняються. У 2023 році витрати на електроенергію, газ та паливо становили 5,5% загальних видатків домогосподарств у ЄС.
Цікаво! Станом на 3 січня 2025 року середня вартість електроенергії в ЄС склала 25,5 євроцента за кіловат-годину.
Міста з найвищими тарифами:
- Берлін (Німеччина) – 40,4 євроцента за кіловат-годину;
- Брюссель (Бельгія) – 38,5 євроцента за кіловат-годину;
- Копенгаген (Данія) – 37,5 євроцента за кіловат-годину;
- Лондон (Велика Британія) – 36,8 євроцента за кіловат-годину;
- Берн (Швейцарія) – 36,4 євроцента за кіловат-годину.
Міста з найнижчими тарифами:
- Будапешт (Угорщина) – 9,1 євроцента за кіловат-годину;
- Київ (Україна) – 9,8 євроцента за кіловат-годину;
- Белград (Сербія) – 10,5 євроцента за кіловат-годину;
- Подгориця (Чорногорія) – 11,1 євроцента за кіловат-годину.
Ціни на газ
Тарифи на газ у країнах ЄС коливаються від 2,5 євроцента за кіловат-годину у Будапешті до 33,3 євроцента у Стокгольмі.
Міста з найвищими тарифами:
- Стокгольм (Швеція) – 33,3 євроцента за кіловат-годину;
- Амстердам (Нідерланди) – 18,3 євроцента за кіловат-годину;
- Берн (Швейцарія) – 17,4 євроцента за кіловат-годину;
- Рим (Італія) – 15 євроцента за кіловат-годину.
Серед найбільших економік Європи найнижчий тариф на газ зафіксовано у Лондоні – 8,8 євроцента за кіловат-годину.
Комунальні тарифи у співвідношенні до зарплат
Хоча в абсолютних цифрах комунальні послуги в Україні є дешевшими, у співвідношенні до доходів громадян вони є одними з найдорожчих у Європі.
- В Україні комунальні послуги займають 19,4% від середньої зарплати, що є одним із найвищих показників у Європі.
- Найбільше витрачають на комуналку в Латвії – 23,1% доходу.
- Греція посідає третє місце з показником 18,9%.
Водночас у країнах із високими доходами частка комунальних витрат є значно меншою:
- Швейцарія – 3,5% середньої зарплати.
- Швеція – 3,8%.
- Люксембург – 4,2%.
Зауважте! Високі тарифи в країнах ЄС компенсуються значно вищими зарплатами, тоді як в Україні витрати на комуналку складають значну частку від заробітку.