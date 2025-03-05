Долги за коммунальные услуги

В Украине тарифы на электроэнергию, газ и воду являются одними из самых низких по сравнению со странами Европейского Союза, передает 24 Канал со ссылкой на издание Новости.LIVE.

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Впрочем, уровень задолженности населения продолжает расти. Общая сумма долгов за коммунальные услуги уже достигает миллиардов гривен.

Так, в июле 2024 года в Едином реестре должников насчитывалось 701 тысяча исполнительных производств, что на 6,3% больше, чем в конце 2023 года.

Обратите внимание! В странах ЕС подход к оплате за жилищно-коммунальные услуги значительно строже. В случае несвоевременной оплаты должники могут столкнуться с финансовыми санкциями или даже отключением от поставок ресурсов.

Цены на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию и газ в европейских столицах существенно отличаются. В 2023 году расходы на электроэнергию, газ и топливо составляли 5,5% общих расходов домохозяйств в ЕС.

Интересно! По состоянию на 3 января 2025 года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составила 25,5 евроцента за киловатт-час.

Города с самыми высокими тарифами:

Берлин (Германия) – 40,4 евроцента за киловатт-час;

Брюссель (Бельгия) – 38,5 евроцента за киловатт-час;

Копенгаген (Дания) – 37,5 евроцента за киловатт-час;

Лондон (Великобритания) – 36,8 евроцента за киловатт-час;

Берн (Швейцария) – 36,4 евроцента за киловатт-час.

Города с самыми низкими тарифами:

Будапешт (Венгрия) – 9,1 евроцента за киловатт-час;

Киев (Украина) – 9,8 евроцента за киловатт-час;

Белград (Сербия) – 10,5 евроцента за киловатт-час;

Подгорица (Черногория) – 11,1 евроцента за киловатт-час.

Цены на газ

Тарифы на газ в странах ЕС колеблются от 2,5 евроцента за киловатт-час в Будапеште до 33,3 евроцента в Стокгольме.

Города с самыми высокими тарифами:

Стокгольм (Швеция) – 33,3 евроцента за киловатт-час;

Амстердам (Нидерланды) – 18,3 евроцента за киловатт-час;

Берн (Швейцария) – 17,4 евроцента за киловатт-час;

Рим (Италия) – 15 евроцента за киловатт-час.

Среди крупнейших экономик Европы самый низкий тариф на газ зафиксирован в Лондоне – 8,8 евроцента за киловатт-час.

Коммунальные тарифы в соотношении к зарплатам

Хотя в абсолютных цифрах коммунальные услуги в Украине дешевле, в соотношении к доходам граждан они являются одними из самых дорогих в Европе.

В Украине коммунальные услуги занимают 19,4% от средней зарплаты, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Больше всего тратят на коммуналку в Латвии – 23,1% дохода.

Греция занимает третье место с показателем 18,9%.

В то же время в странах с высокими доходами доля коммунальных расходов значительно меньше:

Швейцария – 3,5% средней зарплаты.

Швеция – 3,8%.

Люксембург – 4,2%.

Заметьте! Высокие тарифы в странах ЕС компенсируются значительно более высокими зарплатами, тогда как в Украине расходы на коммуналку составляют значительную долю от заработка.