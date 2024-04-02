М'ясо, яйці та цибуля: що буде з цінами на продукти у квітні

Вартість борщового набору до літа буде триматися на тому рівні, що й зараз. Водночас цибуля не буде рости шалено, як торік. Цікаво, що вартість яєць подешевшала порівняно із зимовим періодом, а після Великодня ціна зменшиться ще.

Чи будуть ціни на овочі рости

У коментарі 24 Каналу аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що ціни на борщовий набір будуть коливатися в межах сезонних тенденцій.

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Він пояснює, що березень не був теплим, а тому ціни на овочі будуть триматися на поточному рівні.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Оскільки погода в березні не радувала стабільним теплом, то ціни на овочі поки що будуть триматися на поточному рівні, знижуючись поступово та ближче до літа з настанням стабільно теплих добових температур. Найдорожчим складовим борщу залишається картопля та м’ясо.

Щодо вартості цибулі, яка торік била цінові рекорди, аналітик каже, що на сьогодні середня гуртова ціна становить 12 гривень за кілограм, у супермаркетах – 15,74 гривні за кілограм. Загалом, цьогоріч перспектив для настільки високого зростання цін немає.

що торік гуртова ціна цибулі була на рівні 43 гривень за кілограм, а в супермаркетах – 57 гривень.

Максим Гопка додає, що минулого року на ціну цибулі впливали такі фактори:

Мала пропозиція від внутрішнього виробника, що сформувалась через окупацію півдня країни та обмежену можливість зберігання продукції.

Традиційно імпорт цибулі розпочинається приблизно в лютому, в цей час в основних країн виробників та експортерів був неврожай та сильно висока ціна на їх внутрішньому ринку. У зв'язку з цим запроваджувалися торговельні обмеження зі сторони країн виробників, щоб стабілізувати внутрішню ціну.

Наразі на внутрішньому ринку України вдосталь пропозиції цього продукту.

М'ясні та молочні продукти

Аналітик Гопка каже, що за останній рік свинина зросла в ціні на 4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Яловичий гуляш коштує 278 гривень за кілограм, що на 17% більше, ніж рік назад.

Свинячий ошийок зріс в ціні на 13% і становить 236 гривень за кілограм.

Найближчим часом суттєвого зростання цін на м’ясо спостерігатися не буде,

– зауважує експерт.

Також, молочні продукти у квітні також не здорожчають. Відтак, закупівельні ціни на молочну сировину повинні дещо зменшитися, що може впливати й на кінцеву ціну продукту. Крім цього, Великодній піст вплине на попит, бо кількість споживачів, які купують молочну продукцію, зменшиться.

Скільки коштуватимуть яйця

Зауважте, що в холодний період сезону ціни на яйця не перевищували 65 гривень за десяток. А наразі середня ціна на яйця в супермаркетах складає 56 – 59 гривень за десяток. Максим Гопка пояснює, що це на 22% менше, ніж торік.

Враховуючи те, що Великдень святкуватимемо в останній місяць весни й попри те, що пропозиція в цей час повинна сезонно збільшитися, великий світловий день та природна несучість курей не дасть сильно зрости ціні на фоні святкового попиту,

– каже він.

Експерт прогнозує, що одразу після Великодніх свят