Які вакансії найбільш затребувані в Києві: кого шукають роботодавці

19 липня 2022 , 12:58
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Джерело:

КМЦЗ

На початку липня на одну вакансію в середньому претендувало десять безробітних. Найбільше вакансій у сфері адміністративного обслуговування, розповіли у Київському міському центрі зайнятості.

На початку липня 2022 року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебувало 18,2 тисячі безробітних. Нагадаємо, що ми раніше розповідали, як змінився розмір зарплати українців за перше півріччя, відтак найбільше у червні отримували далекобійники. 

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У якій галузі найбільше вакансій

За видами економічної діяльності найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічується у:

  • сфері адміністративного обслуговування (17%),
  • охорони здоров’я (15%),
  • в освіті (13%),
  • на підприємствах переробної промисловості (12%),
  • в оптовій та роздрібній торгівлі (9%).

У професійному розрізі найбільше пропозицій щодо працевлаштування існує для слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, малярів, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків,
– зазначили у КМЦЗ.

У яких галузях попит переважає пропозицію

Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед:

  • службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб),
  • технічних службовців (58),
  • фахівців (11 осіб),
  • працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).

За видами економічної діяльності найбільше навантаження на одне вільне робоче місце спостерігається у сферах постачання електроенергії, фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікації, розміщення й харчування та у будівництві.

Гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців,
– резюмували в КМЦЗ.

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Автор: Дар'я Вереньова