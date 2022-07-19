На початку липня 2022 року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебувало 18,2 тисячі безробітних. Нагадаємо, що ми раніше розповідали, як змінився розмір зарплати українців за перше півріччя, відтак найбільше у червні отримували далекобійники.
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У якій галузі найбільше вакансій
За видами економічної діяльності найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічується у:
- сфері адміністративного обслуговування (17%),
- охорони здоров’я (15%),
- в освіті (13%),
- на підприємствах переробної промисловості (12%),
- в оптовій та роздрібній торгівлі (9%).
У професійному розрізі найбільше пропозицій щодо працевлаштування існує для слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, малярів, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків,
– зазначили у КМЦЗ.
У яких галузях попит переважає пропозицію
Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед:
- службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб),
- технічних службовців (58),
- фахівців (11 осіб),
- працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).
За видами економічної діяльності найбільше навантаження на одне вільне робоче місце спостерігається у сферах постачання електроенергії, фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікації, розміщення й харчування та у будівництві.
Гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців,
– резюмували в КМЦЗ.
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