Від чого залежать виплати для осіб з інвалідністю III групи

Суми виплат, які отримують особи з III групою інвалідності, залежать ще й від того, чи працює людина. Відтак ті, хто працюють отримують менше, а ті, хто не працюють відповідно більше.

Скільки виплачують особам з інвалідністю III групи

Розміри виплат для осіб з інвалідністю III групи можуть становити 60% та 70% від прожиткового мінімуму, однак залежить яка саме людина отримала інвалідність, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Тобто якщо особа отримала інвалідність з дитинства, то її виплата становитиме 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Водночас якщо особа отримала інвалідність до досягнення 18 років, то виплата становить 70% від прожиткового мінімуму.

Зауважте! Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи становлять для особи з III групою, яка не працює, 2 530 гривень, а для особи, яка працює, 2 093 гривні. Водночас пенсія для осіб з інвалідністю III групи дорівнює 50% від пенсії за віком.

На які пільги мають право особи з інвалідністю

Якщо особа працює або працевлаштовується:

Під час працевлаштування особи з інвалідністю III групи не зобов'язані проходити випробувальний термін.

Відпустка для таких осіб без збереження заробітної плати на термін до 30 днів на рік.

Додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати – 14 днів на рік.

Плюс 2 дні додаткової відпустки до стандартної щорічної відпустки.

Якщо особа отримує медичні послуги:

Особам з інвалідністю III групи надаються пільги на отримання медичних виробів, таких як протези зубів.

Вони можуть також отримати засоби, необхідні для реабілітації.

Якщо є відповідний медичний висновок, можна отримати пільгові умови для отримання крісла з електроприводом.

Освіта для осіб з III групою: