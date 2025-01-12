Від чого залежать виплати для осіб з інвалідністю III групи
Суми виплат, які отримують особи з III групою інвалідності, залежать ще й від того, чи працює людина. Відтак ті, хто працюють отримують менше, а ті, хто не працюють відповідно більше.
Скільки виплачують особам з інвалідністю III групи
Розміри виплат для осіб з інвалідністю III групи можуть становити 60% та 70% від прожиткового мінімуму, однак залежить яка саме людина отримала інвалідність, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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- Тобто якщо особа отримала інвалідність з дитинства, то її виплата становитиме 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
- Водночас якщо особа отримала інвалідність до досягнення 18 років, то виплата становить 70% від прожиткового мінімуму.
Зауважте! Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи становлять для особи з III групою, яка не працює, 2 530 гривень, а для особи, яка працює, 2 093 гривні. Водночас пенсія для осіб з інвалідністю III групи дорівнює 50% від пенсії за віком.
На які пільги мають право особи з інвалідністю
Якщо особа працює або працевлаштовується:
- Під час працевлаштування особи з інвалідністю III групи не зобов'язані проходити випробувальний термін.
- Відпустка для таких осіб без збереження заробітної плати на термін до 30 днів на рік.
- Додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати – 14 днів на рік.
- Плюс 2 дні додаткової відпустки до стандартної щорічної відпустки.
Якщо особа отримує медичні послуги:
- Особам з інвалідністю III групи надаються пільги на отримання медичних виробів, таких як протези зубів.
- Вони можуть також отримати засоби, необхідні для реабілітації.
- Якщо є відповідний медичний висновок, можна отримати пільгові умови для отримання крісла з електроприводом.
Освіта для осіб з III групою:
- Студенти з інвалідністю III групи, які отримали стипендію, продовжують отримувати її у повному обсязі.
- Абітурієнти з високими балами під час вступу можуть бути зараховані поза конкурсом.
- Діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, мають можливість безкоштовно навчатися у творчих навчальних закладах.