Виплати та пільги для родичів загиблих Героїв України

В Україні родичі загиблих Героїв України мають право на різноманітні виплати та пільги. Серед основних виплат – одноразова матеріальна допомога, яка надається родині загиблого.

Які пільги та виплати передбачені для загиблих Героїв

Звання Героя України, одна з найвищих державних нагород, може бути присвоєно як за життя, так і посмертно. Герої України та їхні родини мають право на різноманітні пільги, зокрема на щомісячні виплати та безплатні медичні послуги.

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Звання Героя України може бути присвоєно посмертно за видатний героїчний вчинок або значне трудове досягнення. У цьому випадку грошова винагорода виплачується членам сім'ї загиблого героя.

Згідно з Постановою КМУ № 144, грошова винагорода може бути в розмірі 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 2024 рік це 151 400. Вона надається членам сім'ї загиблого героя: дружині (чоловіку), дітям або батькам.

Водночас Герої України та їхні родини мають право на ряд пільг. До них відносяться безоплатне медичне обслуговування, знижки на комунальні послуги та безплатний проїзд у громадському транспорті. Діти загиблих Героїв отримують право на безплатну освіту, зокрема навчання у вищих навчальних закладах.

А також такі переваги: