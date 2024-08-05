Виплати та пільги для родичів загиблих Героїв України
Джерело:Факти
В Україні родичі загиблих Героїв України мають право на різноманітні виплати та пільги. Серед основних виплат – одноразова матеріальна допомога, яка надається родині загиблого.
Які пільги та виплати передбачені для загиблих Героїв
Звання Героя України, одна з найвищих державних нагород, може бути присвоєно як за життя, так і посмертно. Герої України та їхні родини мають право на різноманітні пільги, зокрема на щомісячні виплати та безплатні медичні послуги.
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Звання Героя України може бути присвоєно посмертно за видатний героїчний вчинок або значне трудове досягнення. У цьому випадку грошова винагорода виплачується членам сім'ї загиблого героя.Зауважте! Згідно з Постановою КМУ № 144, грошова винагорода може бути в розмірі 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 2024 рік це 151 400. Вона надається членам сім'ї загиблого героя: дружині (чоловіку), дітям або батькам.
Водночас Герої України та їхні родини мають право на ряд пільг. До них відносяться безоплатне медичне обслуговування, знижки на комунальні послуги та безплатний проїзд у громадському транспорті. Діти загиблих Героїв отримують право на безплатну освіту, зокрема навчання у вищих навчальних закладах.
А також такі переваги:
- щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
- надбавки до пенсії у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком;
- пільги зі сплати податків, митних зборів та інших платежів;
- безплатне протезування та санаторно-курортне лікування;
- переважне право на поліпшення житлових умов;
- безплатний капітальний ремонт житла;
- позачергове користування всіма видами транспорту;
- щомісячна компенсація на придбання автомобільного палива;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочення;
- безплатне навчання та перенавчання;
- безплатне поховання та одноразова допомога у разі смерті.