Какие льготы и выплаты предусмотрены для погибших Героев

Звание Героя Украины, одна из высших государственных наград, может быть присвоено как при жизни, так и посмертно. Герои Украины и их семьи имеют право на различные льготы, включая ежемесячные выплаты и бесплатные медицинские услуги.

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Звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или значительное трудовое достижение. В этом случае денежное вознаграждение выплачивается членам семьи погибшего героя.

В то же время Герои Украины и их семьи имеют право на ряд льгот. К ним относятся бесплатное медицинское обслуживание, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в общественном транспорте. Дети погибших Героев получают право на бесплатное образование, включая обучение в высших учебных заведениях.

А также следующие преимущества:

  • ежемесячные выплаты в размере трех минимальных заработных плат;
  • надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту;
  • льготы по уплате налогов, таможенных сборов и других платежей;
  • бесплатное протезирование и санаторно-курортное лечение;
  • преимущественное право на улучшение жилищных условий;
  • бесплатный капитальный ремонт жилья;
  • внеочередное пользование всеми видами транспорта;
  • ежемесячная компенсация на приобретение автомобильного топлива;
  • преимущественное право остаться на работе во время сокращения;
  • бесплатное обучение и переобучение;
  • бесплатные похороны и единовременное пособие в случае смерти.