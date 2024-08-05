Какие льготы и выплаты предусмотрены для погибших Героев
Звание Героя Украины, одна из высших государственных наград, может быть присвоено как при жизни, так и посмертно. Герои Украины и их семьи имеют право на различные льготы, включая ежемесячные выплаты и бесплатные медицинские услуги.
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Звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или значительное трудовое достижение. В этом случае денежное вознаграждение выплачивается членам семьи погибшего героя.
В то же время Герои Украины и их семьи имеют право на ряд льгот. К ним относятся бесплатное медицинское обслуживание, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в общественном транспорте. Дети погибших Героев получают право на бесплатное образование, включая обучение в высших учебных заведениях.
А также следующие преимущества:
- ежемесячные выплаты в размере трех минимальных заработных плат;
- надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту;
- льготы по уплате налогов, таможенных сборов и других платежей;
- бесплатное протезирование и санаторно-курортное лечение;
- преимущественное право на улучшение жилищных условий;
- бесплатный капитальный ремонт жилья;
- внеочередное пользование всеми видами транспорта;
- ежемесячная компенсация на приобретение автомобильного топлива;
- преимущественное право остаться на работе во время сокращения;
- бесплатное обучение и переобучение;
- бесплатные похороны и единовременное пособие в случае смерти.