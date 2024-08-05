Какие льготы и выплаты предусмотрены для погибших Героев

Звание Героя Украины, одна из высших государственных наград, может быть присвоено как при жизни, так и посмертно. Герои Украины и их семьи имеют право на различные льготы, включая ежемесячные выплаты и бесплатные медицинские услуги.

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Звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или значительное трудовое достижение. В этом случае денежное вознаграждение выплачивается членам семьи погибшего героя.

Обратите внимание! Согласно Постановлению КМУ № 144, денежное вознаграждение в размере 50-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. По состоянию на 2024 год это 151 400. Она предоставляется членам семьи погибшего героя: жене (мужу), детям или родителям.

В то же время Герои Украины и их семьи имеют право на ряд льгот. К ним относятся бесплатное медицинское обслуживание, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в общественном транспорте. Дети погибших Героев получают право на бесплатное образование, включая обучение в высших учебных заведениях.

А также следующие преимущества: