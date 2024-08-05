Які пільги та виплати передбачені для загиблих Героїв

Звання Героя України, одна з найвищих державних нагород, може бути присвоєно як за життя, так і посмертно. Герої України та їхні родини мають право на різноманітні пільги, включаючи щомісячні виплати та безкоштовні медичні послуги.

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Звання Героя України може бути присвоєно посмертно за видатний героїчний вчинок або значне трудове досягнення. У цьому випадку грошова винагорода виплачується членам сім'ї загиблого героя.

Зауважте! Згідно з Постановою КМУ № 144, грошова винагорода у розмірі 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 2024 рік це 151 400. Вона надається членам сім'ї загиблого героя: дружині (чоловіку), дітям або батькам.

Водночас Герої України та їхні родини мають право на ряд пільг. До них відносяться безоплатне медичне обслуговування, знижки на комунальні послуги та безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Діти загиблих Героїв отримують право на безкоштовну освіту, включаючи навчання у вищих навчальних закладах.

А також наступні переваги: