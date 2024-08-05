Які пільги та виплати передбачені для загиблих Героїв
Звання Героя України, одна з найвищих державних нагород, може бути присвоєно як за життя, так і посмертно. Герої України та їхні родини мають право на різноманітні пільги, включаючи щомісячні виплати та безкоштовні медичні послуги.
Читайте також: Яка пенсія надається військовому пенсіонеру у будинку-інтернаті
Звання Героя України може бути присвоєно посмертно за видатний героїчний вчинок або значне трудове досягнення. У цьому випадку грошова винагорода виплачується членам сім'ї загиблого героя.
Водночас Герої України та їхні родини мають право на ряд пільг. До них відносяться безоплатне медичне обслуговування, знижки на комунальні послуги та безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Діти загиблих Героїв отримують право на безкоштовну освіту, включаючи навчання у вищих навчальних закладах.
А також наступні переваги:
- щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
- надбавки до пенсії у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком;
- пільги зі сплати податків, митних зборів та інших платежів;
- безкоштовне протезування та санаторно-курортне лікування;
- переважне право на поліпшення житлових умов;
- безкоштовний капітальний ремонт житла;
- позачергове користування всіма видами транспорту;
- щомісячна компенсація на придбання автомобільного палива;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочення;
- безкоштовне навчання та перенавчання;
- безкоштовне поховання та одноразова допомога у разі смерті.