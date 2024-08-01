Яке забезпечення таких пенсіонерів

Фінансове забезпечення військових пенсіонерів регулюється статтею 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та статтею 48 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Пенсійні виплати шахтарям: яка пенсія в шахтарів у 2024 році

Під час перебування пенсіонера з числа військовослужбовців на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25% призначеної пенсії,

– пояснюють у ПФУ.

При цьому, якщо пенсіонер "вибуває" з будинку-інтернету на лікування, його забезпечення зростає.

Протягом періоду лікування пенсіонера, в тому числі у госпіталі, виплачується 100% призначеної пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Адміністрація будинку-інтернату зобов'язана у триденний термін сповістити ПФУ про виїзд пенсіонера на лікування. При цьому, у документі має бути зазначена дата вибуття та повернення особи.