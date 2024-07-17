Перевірте свої заощадження: які євро вийшли з обігу

17 липня 2024, 18:40
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Джерело:

Politico

Періодично деякі банкноти виходять з обігу. Саме тому варто своєчасно перевіряти свої заощадження на наявність таких купюр.

Які євро більше не дійсні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) припинив друк купюр номіналом 500 євро ще декілька років тому. У 2020 році цю банкноту почали вилучати з обігу.

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Причина вилучення цієї банкноти – надмірне використання її злочинцями для вчинення шахрайських дій. Нова серія купюр, випущена після цього, має номінали 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.

Зверніть увагу! Якщо купюра виходить з обігу, її можна обміняти на ті банкноти, які продовжують бути дійсними. Процедура здійснюється в банках.

Як виглядатимуть нові купюри

ЄЦБ планує випустити нову серію купюр у 2026 році. Дизайн цих банкнот обирали громадяни ЄС.

Зараз на купюрах зображено визначні пам'ятки Європи. Однак у майбутньому це мають бути зовсім інші картинки. Основними темами є:

  • природа;
  • європейські цінності;
  • європейська культура.

Автор: Анастасія Зорик