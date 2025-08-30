Чиновники-мільйонери: хто заробляє найбільше у держсекторі
- У 2025 році середня зарплата в центральних органах державної влади України становила 62,6 тисячі гривень, що на 7% більше, ніж торік, але темпи зростання зарплат були нижчими за рівень інфляції (14,1%).
- Найвищі середні зарплати зафіксовані в НКРЕКП (102,8 тисячі гривень) та НАЗК (95,8 тисячі гривень), а окремі керівники в НАЗК отримують до 337 тисяч гривень.
В Україні чиновники й далі отримують зарплати, що суттєво перевищують середні по країні. Однак у 2025 році їхнє зростання було досить стриманим.
Які актуальні зарплати в українських чиновників?
У липні 2025 року середня зарплата в центральних органах державної влади сягнула 62,6 тисячі гривень, що лише на 7% більше, ніж торік – 58,5 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінфін.
Водночас темпи зростання виявилися значно скромнішими за рівень інфляції за цей період – 14,1%. Це означає, що в реальному вимірі доходи чиновників фактично знизилися.
Цікаво! Загалом у центральних держорганах працюють 22,2 тисячі осіб.
Лідерами за рівнем зарплат залишаються:
- НКРЕКП – у середньому 102,8 тисячі гривень для 517 співробітників;
- НАЗК – 95,8 тисячі гривень для 367 осіб.
Далі у рейтингу йдуть:
- Антимонопольний комітет – 92,7 тисячі гривень (265 працівників);
- Апарат Верховної Ради – 87,2 тисячі гривень (843 особи);
- Міністерство цифрової трансформації – 82,8 тисячі гривень (217 працівників);
- Секретаріат Кабміну – 81,6 тисячі гривень (708 осіб).
Окрему категорію становлять керівники відомств, де середня зарплата сягає 139,2 тисячі гривень
Де найвищі виплати у держсекторі?
Водночас найвищі виплати зафіксовані:
- у НАЗК – до 337 тисяч гривень у п’ятьох керівників;
- у Рахунковій палаті – 264,8 тисячі гривень (6 осіб);
- у ЦВК – 226,8 тисячі гривень (18 керівників);
- у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства – 219,1 тисячі гривень (9 осіб);
- в Апараті Верховної Ради – 204,2 тисячі гривень (5 керівників);
- у Міністерстві розвитку громад і територій – 200,5 тисячі гривень (10 осіб).
Що відомо про зарплати в Україні: коротко про головне
У 2024 році зарплати українських військовослужбовців збережені на рівні попереднього року. Додатково передбачені винагороди за участь у бойових завданнях, які можуть сягати до 100 тисяч гривень.
Водночас Мінфін прогнозує: у 2026 – 2028 роках мінімальна зарплата зростатиме повільніше, ніж очікувалося, натомість прожитковий мінімум підвищиться.