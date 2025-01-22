Яку зарплату мають учасники бойових дій
- Зарплата учасників бойових дій складається з базової заробітної плати та премій, зокрема мінімальна виплата з 1 лютого 2023 року становить 20 100 гривень.
- Розмір доплат варіюється залежно від умов служби, зокрема 100 000 гривень за участь у бойових діях або перебування у полоні.
Зарплата учасників бойових дій, якщо вони продовжують нести військову службу, нараховується за загальним принципом, як і для інших військовослужбовців. Тобто УБД отримують зарплату і доплату за участь у бойових діях.
Яка зарплата в УБД
Виплати військовослужбовців складаються з базової заробітної плати та премій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Остаточна сума залежить від звання, наукового ступеня, посади, місця служби та умов виконання обов'язків.
З 1 лютого 2023 року мінімальна гарантована виплата для військових становить 20 100 гривень. Одноразова грошова допомога при укладенні контракту цього року передбачає такі суми:
- для рядового складу – 24 224 гривні;
- для сержантського та старшинського складу – 27 252 гривні;
- для офіцерського складу – 30 280 гривень.
Доплати військовослужбовцям
Розмір доплат військовим залежить від умов служби. Станом на сьогодні встановлені такі надбавки:
- 100 000 гривень – за участь у бойових діях або перебування у полоні (за умови підтвердження від ворожої сторони);
- 70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;
- 30 000 гривень – за виконання завдань поза зоною бойових дій;
- 20 100 гривень – за поранення, якщо особа тимчасово не може виконувати службові обов'язки;
- 15 000 – 30 000 гривень – для інструкторів, які проводять навчання особового складу.
Зауважте! Студенти спеціалізованих військових навчальних закладів отримують щомісячну стипендію в розмірі 2 350 гривень.
Виплати УБД у разі звільнення
У 2025 році мобілізовані військові, звільнені зі служби, отримують виплати в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць служби, але не менше 25% місячного забезпечення.
При укладенні першого контракту одноразова допомога становить:
- Для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;
- Для сержантів і старшин – 9 прожиткових мінімумів;
- Для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.
Додаткові виплати для контрактників і мобілізованих:
- За станом здоров’я – 50% місячного забезпечення за кожен календарний рік служби.
- За вислугу понад 10 років – 50% місячного забезпечення за кожен календарний рік служби.
- За сімейними обставинами або іншими поважними причинами – 25% місячного забезпечення за кожен календарний рік служби.